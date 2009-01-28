Инфляция в России в январе 2%

Инфляция в России за неделю с 20 по 26 января 2009 года составила 0,8%, а с начала месяца – 2%. По предварительной оценке, инфляция за январь наступившего года в целом может составить 2,4%. Об этом говорится в сообщении Росстата, передает Прайм-ТАСС.

За неделю 20–26 января наибольший прирост цен отмечался на сахар-песок и чай – 6,5% и 1,2% соответственно. Цены на замороженную рыбу, мясные консервы, рис, соль, сухие молочные смеси для детского питания – на 0,5–0,7%.