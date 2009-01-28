Финансирование дефицита за счет эмиссии приведет к гиперинфляции

Финансирование дефицита за счет эмиссионных средств приведет к гиперинфляции и неконтролируемой девальвации гривни.

Такое мнение в беседе с корреспондентом УНИАН высказал исполнительный директор Центра социально-экономических исследований «CASE-Украина» Дмитрий БОЯРЧУК.

«Если рассуждать, как экономист, - это нецелесообразно, это прямая эмиссия и, по сути, прямой ключ к гиперинфляции и дальнейшей неконтролируемой девальвации гривни», - сказал он.

При этом Д.БОЯРЧУК отметил, что дать однозначный ответ на вопрос о целесообразности проведения эмиссии средств для финансирования дефицита Госбюджета нельзя. Так, с одной стороны, подобные меры будут губительны для экономики, с другой, их отсутствие может вызвать напряженность среди бедных слоев населения из-за возможных задержек по социальным выплатам.

«Со стороны стабилизации экономики - это однозначный минус, но, с точки зрения того, чтобы не было еще хуже, возможно, лучше напечатать эти деньги, пускай они девальвируют, но раздать эти деньги людям, - сказал Д.БОЯРЧУК. – Вы знаете, у нас в истории я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то, каким-то образом задумывался о стабильности экономики, если на чашу весов поставлено спокойствие пенсионеров».

Он подчеркнул, что при проведении эмиссии неконтролируемая девальвация национальной валюты неизбежна, так как большая часть населения, как только получит эти печатные деньги, использует их для покупки валюты.

«Это будет однозначная девальвация. Эмиссия денег предназначена для рефинансирования банков и выплаты пенсий. Люди, которые прекрасно понимают, откуда взялись деньги, они слушают радио, они смотрят телевизор, понимают также, что деньги стали горячими. То есть, как только вы их получаете, вы хотите их сбросить или что-то купить или сразу покупаете валюту. При такой ситуации очень большой процент эмиссионных денег сразу будет оказываться на межбанке. Это будет серьезна девальвация, кроме того, гиперинфляция», - считает эксперт.