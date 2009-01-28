На выход из мирового кризиса потребуется три года

Главы крупнейших мировых компаний, собравшиеся на ежегодный экономический форум в Давосе, проявляют все меньше уверенности в завтрашнем дне, ожидая продолжительной рецессии, сообщает Рейтер.

Опрос 1.100 генеральных директоров, проведенный PricewaterhouseCoopers, показал, что лишь 21 процент из них уверены в росте выручки в ближайший год по сравнению с 50 процентами год назад.

По мнению PricewaterhouseCoopers, ситуация значительно ухудшилась с сентября прошлого года после банкротства Lehman Brothers и продажи Merill Lynch. В сентябре 46 процентов опрошенных руководителей считали, что банковский кризис затронет их компании, а в декабре доля таких руководителей выросла до 67 процентов.

В отличие от прошлогоднего опроса, руководство компаний в развивающихся странах настроено столь же пессимистично, что, по мнению PricewaterhouseCoopers, развенчивает миф о разделении развитых и развивающихся рынков.

Вливания частного капитала в развивающиеся экономики могут сократиться на две трети до 165 миллиардов долларов в этом году, прогнозирует американский Институт международных финансов.

Надежды на непродолжительную V-образную рецессию стремительно тают: большинство глав компаний ожидают медленного, постепенного оздоровления в течение трех лет.

По мнению Ларса Таннела, главы International Finance Corporation, подразделения Всемирного банка, экономические трудности, порожденные кредитным кризисом, не исчезнут немедленно.

"Мне кажется, что накопленный опыт и некоторые исследования говорят о том, что это (выход из кризиса) займет несколько лет", - сказал Таннел Рейтер.

Стивен Роуч, глава азиатского подразделения Morgan Stanley, согласился с тем, что ближайшие три года будут очень тяжелыми.

"Нам нужно признать, что оздоровление, которое начнется в этом году или в начале будущего, будет медленным", - сказал он Рейтер. "Концепция стремительного V-образного выхода из кризиса была верна для бизнес-циклов в прошлом, но не для нынешнего пост-кризисного бизнес-цикла. Предстоит тяжелая работа в 2010, 2011 годах".

Мрачные прогнозы заставляют инвестиционный фонд Dubai International Capital с опаской относиться к долгосрочным инвестициям, несмотря даже на привлекательные цены активов.

"В ближайшие год-два есть прекрасная возможность приобретать активы по рекордно низким ценам", - сказал Рейтер генеральный директор фонда Самир аль- Ансари. "Но мы опасаемся крупных вложений - мы видим, что финансовый кризис усиливается. Проблемы не решатся по мановению волшебной палочки".

На среду намечены выступления премьер-министров России и Китая, Владимира Путина и Вэня Цзябао, которые поделятся советами по борьбе с худшим экономическим кризисом за последние 80 лет.