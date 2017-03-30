МВФ рассмотрит выделение Украине очередного транша 3 апреля

Международный валютный фонд, ранее перенесший заседание совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долл., рассмотрит продолжение сотрудничества с нашей страной 3 апреля.

Об этом сообщается в заявлении постоянного представителя МВФ в Украине Жерома Ваше.

Читайте такжеНацбанк передал в МВФ уточненные макроэкономические показатели - ждет транша

«Рассмотрение Советом исполнительных директоров МВФ третьего пересмотра программы Украины в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) - вместе с результатами консультаций 2016 по статье IV соглашений МВФ - запланировано на 3 апреля 2017 года», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, МВФ 23 марта заявил, что готов в ближайшее время назначить новую дату заседания Совета директоров по выделению Украине очередного транша, а перенос предыдущего заседания, запланированного на 20 марта, не является чем-то необычным и обусловлен необходимостью уточнения деталей программы сотрудничества.

По информации Министерства финансов Украины, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине было обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.