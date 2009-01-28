Пенсионный фонд - банкрот

Народный депутат Украины, лидер «Фронта изменений» Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что Пенсионный фонд на сегодня – банкрот.

Об этом он заявил во время чат-конференции.

По словам А.ЯЦЕНЮКА, «если бы не прямые дотации из госбюджета, то Пенсионный фонд просто не выплачивал бы пенсии». При этом А.ЯЦЕНЮК заявил, что пенсии в последнем месяце выплачены “за счет эмиссии НБУ и размещения облигаций Минфина в финансирование Пенсионного фонда”.

Он также отметил, что в 2004 году перед президентскими выборами, когда была введена так называемая доплата к пенсиям, это стало первым шагом «к развалу пенсионной системы».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что на сегодня людей, которые платят отчисления в Пенсионный фонд, намного меньше, чем тех, которые должны получать пенсии. По его словам, в такой ситуации «нет иного выхода, чем изменять пенсионный возраст».

А.ЯЦЕНЮК выступает за введение смешанной системы пенсионного обеспечения.

Напомним, министр труда Людмила ДЕНИСОВА заявила, что возглавляемое ею ведомство гарантирует обеспечение финансирования пенсий в 2009 г. вовремя и в полном объеме.

По ее словам, на сегодня нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд. «По состоянию на 15 января т.г. пенсию уже получили 68,3% пенсионеров”, - отметила Л. ДЕНИСОВА.

Она также уточнила, что в январе Пенсионный фонд упорядочил выплату пенсий путем разработки ежедневного календарного графика, которым каждому пенсионеру определена индивидуальная дата по выплатам в 2009 г.

«В первую очередь выплата пенсий будет осуществляться инвалидам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, неработающим инвалидам и получателям пенсии в связи с потерей кормильца. Последними получат пенсии работающие пенсионеры», – сказала Л.ДЕНИСОВА.

Как пояснили в Министерстве труда, раньше основная нагрузка по выплатам пенсий приходилась на первую декаду месяца, поэтому решено равномерно распределить нагрузку на почтальонов и банки, которые проводят выплаты.

Отметим, Кабинет министров Украины списал непогашенный заем на сумму 4 млрд. 692 млн. 400 тыс. грн., предоставленный в 2008 г. Пенсионному фонду для своевременной выплаты пенсий за счет средств Государственного бюджета.

Это предусмотрено законом «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.