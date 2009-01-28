В Украине создается электронная товарообменная биржа

Компания «В2В» создает электронную площадку (биржу) для проведения операций по обмену товаров и услуг между украинскими компаниями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель совета директоров компании «В2В» Роман НАСИРОВ.

По его информации, компания «В2В» создана фондом прямых инвестиций инвестиционной компании «Конкорд Капитал». Общая сумма инвестиций, которые планируется направить на развитие товарообменной биржи, составит порядка 1 млн. долл. «Тестовый запуск площадки состоится в феврале, и я уверен, что уже до конца этого года более 50% всех товарообменных сделок в Украине будут проходить на бирже «В2В», – отметил Р.НАСИРОВ.

Он также сообщил, что в биржевых торгах будут участвовать только юридические лица. По его словам, уже достигнута договоренность о сотрудничестве со 100 крупными украинскими компаниями. «Начинаем с крупных компаний, с каждой из которых подписывается договор, – отметил Р.НАСИРОВ. – Компания-участник выделяет товары, которые готова предложить, и товары которые ей интересны».

По словам Р.НАСИРОВА, поиск встречных заявок будет происходить в режиме онлайн, участие в биржевых торгах компаний разных отраслей позволит осуществлять многоступенчатые сделки с участием 4-5 организаций.

Р.НАСИРОВ также сообщил, что вознаграждение биржи будет составлять 1-2,5% от суммы сделки, что существенно ниже обычных гонораров посредников.

По его информации, заинтересованность в сотрудничестве с биржей уже проявили строительные компании, различные предприятия из сферы недвижимости, рекламных услуг и финансов, получено принципиальное соглашение от предприятий промышленного сектора, в частности, машиностроения.

«Думаю, в течение 3-4 месяцев мы перепробуем все рынки», – отметил Р.НАСИРОВ.

По словам первого заместителя председателя совета директоров Украинской строительной ассоциации, генерального директора компании ТММ Николая ТОЛМАЧЕВА, большинство строительных компаний Украины поддерживают создание товарообменной биржи. По его словам, строительные компании переживают сегодня сложные времена, а участие в бирже «В2В» позволит им эффективно продвигать свою продукцию, установить новые бизнес-контакты.