«Укрпочту» существенно модернизируют

В апреле 2009 года Государственная администрация связи представит на рассмотрение общественности проект Государственной целевой экономической программы развития почтовой связи.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Госадминистрации связи.

Разработка настоящего документа предусмотрена распоряжением Кабинета министров Украины от 14 января 2009 г. №35-р «Об одобрении Концепции Государственной целевой экономической программы развития почтовой связи на 2009-2013 года».

Программа рассчитана на пять лет – с 2009 по 2013 гг.

«Мероприятия, предусмотренные Государственной целевой экономической программой развития почтовой связи, будут финансироваться за средств "Укрпочты", а также из других источников», - отметил заместитель министра транспорта и связи – председатель Госадминистрации связи Олег ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

По его словам, именно «Укрпочта», как национальный оператор, доля услуг которого на рынке почтовой связи составляет 95,5%, обеспечивает сегодня государственные гарантии по доступу населения к универсальным услугам надлежащего качества и по доступным ценам. Так, 88% физических лиц имеют доступ к отделениям почтовой связи, расположенным от них на расстоянии до 3 км, а 99% - получают почту по месту жительства.

О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ считает, что, функционируя на грани убыточности, из-за отсутствия финансовых ресурсов, «Укрпочта» сегодня не имеет возможности интенсивно внедрять новейшие почтовые и информационные технологии, обновлять автомобильный парк, повышать производительность труда путем автоматизации технологических процессов. Нынешний уровень рентабельности предприятия (0,5-0,9%) недостаточен для его инфраструктурного развития. В то же время, темпы увеличения объема расходов значительно превышают темпы увеличения доходов от предоставления почтовых услуг.

В безотлагательном решении, по словам главы Госадминистрации связи, нуждается оптимизация количества отделений почтовой связи, в частности, создание передвижных отделений. Например, по состоянию на 1 октября 2008 г. в «Укрпочте» функционировали 15 344 объекта почтовой связи, что лишь на 9,3% меньше по сравнению с 1990 годом, хотя объем услуг за эти годы уменьшился в несколько раз.

Также, по мнению О.ПРОЖИВАЛЬСКОГО, нуждается в усовершенствовании тарифная политика, в частности, относительно ограничения размера тарифов на услуги по оформлению подписки и доставки печатных периодических изданий. Объем возмещения государственным предприятиям связи убытков от действия части второй статьи 9 Закона Украины „О государственной поддержке средств массовой информации и социальной защите журналистов” (9,6 млн. гривень) втрое меньше по сравнению с фактическими убытками (30,4 млн. гривень).

Требует усовершенствования законодательство в сфере почтовой связи, в частности по разработке и внедрению механизма формирования тарифов на универсальные услуги. Национальный оператор должен провести ряд структурных, технических и технологических преобразований с учетом рекомендаций международных организаций, в частности по автоматизации производственной деятельности, внедрению информационных технологий и предоставлению новых услуг, считает О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Он также отметил, что кроме «Укрпочты», связь общего пользования обеспечивают также девять операторов почтовой связи негосударственной формы собственности, которые имеют лицензии на предоставление услуг по пересылке почтовых отправлений. В то же время на почтовом рынке работают свыше 300 других субъектов ведения хозяйства, которые предоставляют наиболее прибыльные виды услуг без лицензии, что приводит к уменьшению объема доходов «Укрпочты».

«Учитывая это, будет усилен государственный надзор за соблюдением требований законодательства о почтовой связи», - подчеркнул О.ПРОЖИВАЛЬСКИЙ.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» насчитывает свыше 15 тысяч объектов, из них почти 4 тысячи - городские почтовые отделения связи и свыше 10 тысяч - сельские. Всего в сети работает 20 тыс. компьютеров, 4 330 единиц автотранспорта, 2,5 тыс. почтовых маршрутов. Сегодня почтовая сеть предлагает свыше 50 видов услуг.