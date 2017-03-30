Гривня укрепилась на межбанке до 27,01 за доллар

В четверг, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 26,96/27,01 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9361/28,9871 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4782/0,4795 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:30 установился на уровне 26,9869 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 210 сделок на сумму 91,06 миллиона долларов.