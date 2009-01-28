МВФ снизил прогноз ВВП стран СНГ

Международный валютный фонд /МВФ/ прогнозирует некоторое сокращение ВВП в странах СНГ в нынешнем году и возобновление роста в следующем году.

Такие данные приводятся в опубликованном сегодня МВФ уточненном прогнозе на ближайшую перспективу, передает ПРАЙМ-ТАСС.

Согласно прогнозу, во всех странах СНГ с учетом России в 2009 г. ожидается сокращение ВВП на 0,4% и прирост в 2010 г. на 2,2%. Эти цифры меньше на 3,6 процентных пункта и 2,3 процентных пункта, соответственно, в сравнении с теми прогнозами, которые фонд опубликовал в ноябре 2008 г.