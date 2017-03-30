ЕБРР оценил проблемные кредиты в Украине на уровне 30%

Европейский банк реконструкции и развития оценивает уровень проблемной задолженности в банковской системе Украины в 30%. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил директор Европейского банка реконструкции и развития в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж.

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"В Украине уровень проблемных кредитов составляет около 30%. Это очень высокий уровень, и мы работаем с НБУ, Независимой ассоциацией банков Украины (НАБУ) над мерами по проведению финансовой реструктуризации", - сказал он.

Малиж отметил, что закон о финансовой реструктуризации, который был принят в Украине в июне 2016 года и в разработке которого участвовали ЕБРР и Всемирный банк, дает кредиторам и заемщикам возможность реструктурировать их кредитные соглашения с помощью добровольной внесудебной процедуры.

"Это по-настоящему революционная процедура, которая будет способствовать решению вопросов проблемных кредитов, процент которых в Украине один из самых высоких в Европе", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2016 года Верховная Рада Украины приняла Закон "О финансовой реструктуризации", который был разработан Министерством финансов совместно с Национальным банком Украины, Независимой ассоциацией банков Украины, Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком.

Этот документ был разработан для преодоления последствий кризиса в Украине и призван способствовать экономическому росту в стране благодаря механизмам добровольного внесудебного урегулирования проблемных долгов работающих предприятий перед банками.

Эксперты оценивают общую сумму задолженности компаний, которые попадут под действие предложенного в законе механизма, примерно в 200 миллиардов гривень.