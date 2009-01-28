Создано Нацагентство по привлечению иностранных инвестиций

Решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального агентства по вопросам привлечения иностранных инвестиций. Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО. Он также сообщил, что Агентство возглавил Сергей ТАРАН.

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