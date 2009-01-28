Создано Нацагентство по привлечению иностранных инвестиций
17:27, 28 января 2009Финансы
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Решение Кабмина
Кабинет министров Украины принял решение о создании Национального агентства по вопросам привлечения иностранных инвестиций.
Как передает корреспондент УНИАН, о принятии такого решения на сегодняшнем заседании Кабмина журналистам сообщил министр Кабинета министров Петр КРУПКО.
Он также сообщил, что Агентство возглавил Сергей ТАРАН.
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