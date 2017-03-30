Гройсман рад, что МВФ определился с датой рассмотрения украинского вопроса - ждет позитивного решения

Кабинет министров Украины приветствует назначение на 3 апреля заседания Совета директоров Международного валютного фонда по выделению нашей стране транша в 1 млрд долл. и надеется на принятие позитивного решения.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, сообщается на сайте правительства.

«Понятно, что поддержка МВФ является необходимой для Украины сегодня, потому что она формирует валютные резервы нашей страны и положительно повлияет на экономику и курс национальной валюты… Это хорошая новость для Украины, и мы будем продолжать сотрудничество», – сказал премьер.

При этом Гройсман вновь обратил внимание на то, что энергетическая и экономическая блокада оккупированных территорий привела к захвату украинских предприятий, оставила страну без доступа к своим недрам и в целом сыграла на руку России.

«Мы имели доступ к украинским недрам. Эти недра покупались за гривню, с тех предприятий 100% налогов получала Украина. Сейчас недр мы не имеем. Предприятия, которые были украдены, не платят ни копейки в украинский бюджет. В какой они платят бюджет? В российский! И это огромная проблема, потому что именно блокада привела к увеличению финансирования, возможно, в том числе и определенных боевых групп Российской Федерации, которые находятся в Украине. Фактически они все забрали, и все эти ресурсы сейчас работают на экономику России», – подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долл., рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с нашей страной 3 апреля.

По информации Министерства финансов Украины, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине было обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.