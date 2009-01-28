Пилипишин: бюджет Киева в этом году составит только 2 млрд. долл.

Глава Шевченковской районной в г. Киеве государственной администрации Виктор ПИЛИПИШИН прогнозирует, что бюджет Киева в 2009 году составит 2 млрд. долл. Об этом он сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции.

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что ранее Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявлял, что городской бюджет 2009 года будет составлять 10 млрд. долл.

Вместе с тем В.ПИЛИПИШИН прогнозирует, что «бюджет Киева будет всего около 2 млрд. долл.». По словам председателя Шевченковской РГА, возникает вопрос, за счет кого и чего будут восстановлено еще 8 млрд. дол.

При этом он отметил, что если бюджет будет таким, как заявляет Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ, то финансовая нагрузка на каждого работающего киевлянина составит около 700 долл.

В.ПИЛИПИШИН также напомнил, что Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявлял о том, что численность людей, которые будут иметь разнообразные льготы в Киеве, составит приблизительно 1 млн. человек. На самом деле, по словам председателя райадминистрации, результатом политики Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО будет не «1 млн. льготников, а 1 млн. нищих, которые готовы будут безо всяких возражений поддерживать действующего мэра на следующих выборах».