Ющенко призывает Тимошенко спасти «Артек»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Международном детском центре «Артек».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, глава государства замечает, что у него вызывает обеспокоенность не только невыполнение подписанного 27 ноября 2007 года Указа №1102 о функционировании и развитии МДЦ «Артек», котором предусматривалось выполнение правительством ряда соответствующих мероприятий. «Тревожит социальный резонанс, вызванный сообщениями в средствах массовой информации, в частности относительно того, что правительство Украины толкает МДЦ «Артек» к банкротству с последующей целью распродажи его собственности частным инвесторам», – говорится в письме главы государства.

В.ЮЩЕНКО указывает на то, что такая ситуация является недопустимой.

В связи с этим Президент обращается к руководителю правительства с просьбой предпринять действенные меры по нормализации работы Центра «Артек» и обеспечить выполнение данного Указа в полном объеме.

О проведенной работе премьер-министр должна лично доложить главе государства в недельный срок.

Как сообщал УНИАН, руководство детского центра «Артек» недавно заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Генеральный директор на минувшей неделе пошел на крайние меры - объявил голодовку.

16 января гендиректор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ заявил о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.