Пенсионный фонд – банкрот: дыма без огня не бывает?..

Глобальный кризис, который «грохнул крышкой» по экономике Украины, растревожил соотечественников не только валютным кошмаром, но и зарплатной ситуацией. Январские простои предприятий (не только из-за праздников, кризиса, но и из-за газа) уже в феврале обернутся недопоступлениями в бюджет. В добавление ко всему – «кризис жанра» Пенсионного фонда. Именно вопрос "Чи буде Україна з пенсією?" выходит на первый план. Политики шумят, что «обчистить» карманы пенсионеров экономическая вакханалия может уже в ближайшей перспективе. На такие заявления политиков, между тем, власть отвечает «успокоительными пилюлями». Хочется верить, что именно самые незащищенные слои населения Бог милует, или же власть переведет их в ранг «защищенных». В новый год правительство вошло с замечательной формулировкой - пенсии и зарплаты "застабилизировались" (смягченная форма вместо "не были повышены"). Пенсионеры с этим, похоже, смирились и хотят, чтобы пенсии хотя бы выплачивались своевременно.

Пенсионный фонд – банкрот?

О том, что Пенсионный фонд банкрот заявил народный депутат Украины, лидер «Фронта изменений» Арсений Яценюк. Профессионал-экономист подчеркнул, что «если бы не прямые дотации из госбюджета, то Пенсионный фонд просто не выплачивал бы пенсии». Сразу хочется порадоваться – хоть есть госдотации. Но дотации, как выяснилось, кратковременные. По словам депутата, пенсии в последнем месяце выплачены “за счет эмиссии НБУ и размещения облигаций Минфина в финансирование Пенсионного фонда”. Но, что же будет дальше с кровно заработанными, причем не за малые годы? И как получилось довести ситуацию до критической? Но Яценюк объяснил реалии. По его словам, в 2004 году перед президентскими выборами, когда была введена так называемая доплата к пенсиям, был сделан первый шаг «к развалу пенсионной системы».

Как оказалось, на сегодня людей, которые платят отчисления в Пенсионный фонд, намного меньше, чем тех, которые должны получать пенсии. И какой же вывод напрашивается? По мнению Яценюка, в такой ситуации «нет иного выхода, чем изменять пенсионный возраст». Он , к примеру, выступает за введение смешанной системы пенсионного обеспечения.

Спор вокруг правды

Если народный депутат, мягко говоря, расстроил, то власть успокаивает. Министр труда и социальной политики Людмила Денисова ранее заявляла, что возглавляемое ею ведомство гарантирует обеспечение финансирования пенсий в 2009 г. вовремя и в полном объеме. По ее словам, на сегодня нет проблем с поступлениями в Пенсионный фонд.

Все вроде хорошо, но при этом стоит отметить, что в январе Пенсионный фонд упорядочил выплату пенсий путем разработки ежедневного календарного графика, которым каждому пенсионеру определена индивидуальная дата по выплатам в 2009 г. В первую очередь выплата пенсий будет осуществляться инвалидам войны, участникам боевых действий, членам семей погибших военнослужащих, неработающим инвалидам и получателям пенсии в связи с потерей кормильца. Последними получат пенсии работающие пенсионеры – им разве много надо!

Как пояснили в Министерстве труда, раньше основная нагрузка по выплатам пенсий приходилась на первую декаду месяца, поэтому решено равномерно распределить нагрузку на почтальонов и банки, которые проводят выплаты. Но причем здесь график выплат и разделению категорий на «первых и последних».

Кстати, не последнее место в ситуации с Пенсионным фондом сыграло и законодательство, точнее кто им движет. Кабинет министров Украины списал непогашенный заем на сумму 4 млрд. 692 млн. 400 тыс. грн., предоставленный в 2008 г. Пенсионному фонду для своевременной выплаты пенсий за счет средств Государственного бюджета - закон «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» от 26 декабря 2008 г. № 835-VI.

Напрашивается «маленькая» финансовая подробность от Тимошенко. Поступления в Пенсионный фонд Украины в начале года позволили обеспечить в январе выплату пенсий в полном объеме.

«Пенсионный фонд в январе получил на 1,6 млрд. грн. больше доходов, чем планировали. Это означает, что ровно настолько Пенсионный фонд будет брать бюджетные ссуды, и это, безусловно, позитивный сигнал», - сказала премьер. Она подчеркнула – «пенсии выплачены абсолютно в полном объеме и своевременно. Нет никаких оснований думать о том, что какая-то нестабильность, даже маленькая, в этом секторе в связи с мировым финансовым кризисом, появится». Если премьер говорит о «маленькой» нестабильности, значит грянет «большая». Уж больно настораживает такая отчетность чуть-ли не каждую неделю. Может просто нагнетание обстановки, или ответ власти на вызовы стоклятого кризиса. Впрочем, как говорят в народе, дыма без огня не бывает.

И еще один "тревожный звоночек". Министерство труда и социальной политики Украины открывает постоянно действующую «горячую телефонную линию» по вопросам невыплаты заработной платы и задолженностей по социальным выплатам. Премьер поручила главам областных госадминистраций открыть аналогичные «горячие линии» у себя в регионах. Значит, будет повод позвонить?

"Тайный" доклад или истина

Настораживает и недавний скандал вокруг якобы «тайного» доклада министра финансов Пинзеника на имя Тимошенко, который обнародовал ряд СМИ. Аналитика и графики доклада говорят о единственном - Украина попала в кризис, которого не было с 1994 года.

Вот несколько тезисов: "В Украине ситуация - наихудшая в мире"...

"Треть промышленности Украины исчезла!" "Мы вошли в чрезвычайно серьезный и глубокий кризис"... "-14% ВВП за ноябрь 2008 года - вот реальна база нашего отсчета, нашего состояния экономики"... "Прогноз, на котором настаивал Минфин раньше -5% ВВП за 2009 год, сейчас уже является слишком оптимистичным. Таких темпов достичь невозможно"... "Все больше жизненно необходимых систем Украины балансируют на грани возможного"... "Из чего платить пенсии, откуда возьмутся средства на зарплаты бюджетникам из местных бюджетов?"

"Странам с такими проблемами дефицита бюджета и объемом ссуд денег не одалживают"... "Без источников финансирования остаются: энергоносители и коммунальные платежи во всех бюджетных сферах, медикаменты, питание, обслуживания долга (а это поняла угроза), наука и другое"... "Это паралич институтов власти"...

Может он этого не писал, но стоит задуматься - «слоганы» могут соответствовать.

Сам министр опроверг сообщения о «тайном докладе», назвав их провокацией. Кстати, сегодня появилась информация из Минфина, что глава ведомства с сегодняшнего дня находится на больничном…

Незамеченным нельзя отставить заявление ГНАУ. Государственная налоговая администрация обратилась с письмами в Министерство финансов и к правительству, в которых объясняется необходимость уменьшить план поступлений в госбюджет, расписанный для ГНАУ на 2009 г.

Как утверждают налоговики, нормы расчета поступлений в Государственный бюджет были определены непропорционально. По оценкам ГНАУ, недопоступления в Госбюджет в 2009 г. могут составить около 3,5 млрд. грн.

И так, с чем мы остаемся? С «горячим» телефоном и пустым кошельком…

Сомнения развеяли в Секретариате Поезидента. Рост текущей задолженности перед работниками бюджетной сферы грозит разбалансированием бюджетных отношений и существенным ухудшением социально-экономической ситуации в регионах, заявил заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман Бессмертный.

По словам Р.Бессмертного, местные бюджеты ослаблены из-за падения промышленного производства и объемов строительства, и как следствие – из-за ухудшения ситуации на рынке труды и снижения налоговых поступлений, в частности налога на доходы физических лиц.

Р.Бессмертный сообщил, что сейчас ситуация в регионах выравнивается за счет краткосрочных займов, которые привлекаются с Единого казначейского счета. В то же время, по его мнению, этого ресурса надолго не хватит, поскольку по состоянию на 28 января госбюджет по общему фонду выполнен лишь на 51,5%, в то время как год назад этот показатель составлял 76,1%.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что проблемы в регионах обостряются из-за недостаточности и несвоевременности перечисления средств из Госбюджета для выполнения государственных полномочий. «Из-за социально-экономических проблем в регионах существенно уменьшаются поступления общегосударственных налогов и сборов. Недовыполнение плана по ним приводит к недополучению регионами дотации выравнивания. По состоянию на 26 января она перечислена лишь на 35,5% от временного расписания на январь 2009-го. Как следствие, в регионах увеличивается бюджетная задолженность по зарплате, и возникают проблемы с функционированием заведений медицины, образования, культуры. Существует реальная угроза дефицита Пенсионного фонда», – заметил Р.Бессмертный.

По его словам, наихудшая ситуация с задолженностью перед работниками бюджетной сферы сложилась в Луганской области, и по состоянию на 26 января этого года она составляет 162 млн. гривень, в Черниговской – 39 млн., Винницкой – 38 млн., Донецкой областях – 22 млн.

Р.Бессмертный убежден, что без системной поддержки правительства региональная власть бессильна в нынешней ситуации. «Необходимо срочно принимать изменения к Закону о Госбюджете-2009, иначе уже в феврале в Украине возникнут серьезные проблемы с выплатой пенсий и зарплат работникам бюджетной сферы», – подчеркнул он.

Пенсионный фонд опровергает

Пенсионныйфонд незамедлительно ответил на заявления чиновников. Причем жизненно утверждающе. Так, по словам министра труда и социальной политики Людмилы Денисовой, ПФ для выплаты пенсий в январе использовал 2,5 млрд. грн. из 5,5 млрд. грн. бюджетной ссуды.

«В январе выплата пенсий была профинансирована за счет собственных средств Пенсионного фонда и за счет средств бюджетной ссуды. Из планируемого займа в размере 5,5 млрд. грн. Пенсионный фонд заимствовал 3,9 млрд. грн. И на сегодняшний день начал ее погашать. Я думаю, что, с учетом погашения, мы выйдем на уровень 2,5 млрд. грн. бюджетной ссуды в январе», - сказала она.

Министр сообщила, что выплата пенсий в январе профинансирована и выполнена в полном объеме. «Нет никаких проблем с финансированием пенсий: 23 января мы закончили финансирование пенсий января, и в соответствии с графиком до 25 января мы ее выплатили людям», - подчеркнула министр.

По ее словам, первый месяц года всегда и при любых обстоятельствах является сложным для Пенсионного фонда. «Каким бы ни был год, кризис или не кризис, январь всегда является дефицитным для Пенсионного фонда, всегда есть временный кассовый разрыв. На сегодня состояние бюджета Пенсионного фонда благополучное. Безусловно, есть дефицит, но этот дефицит объективен, поскольку сегодня сокращается количество работающих, Фонд оплаты труда ниже и поэтому есть дефицит средств. Но он никак не отразится на выплате пенсий», - отметила министр.

По ее словам, никаких проблем с выплатой пенсий в феврале не будет. «У нас нет никаких проблем с выплатой пенсий и в феврале. В соответствии с законом о государственном бюджете на 2009 год, в случае возникновения дефицита средств в Пенсионном фонде он будет погашаться за счет средств государственного бюджета», - пояснила министр. В то же время, она не стала прогнозировать возможный объем средств, которые необходимо будет привлекать Пенсионному фонду из государственного бюджета для обеспечения выплат пенсий в феврале.

При этом Л.ДЕНИСОВА подчеркнула, что в январе 2009 года поступления в Пенсионный фонд увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «У нас поступления в Пенсионный фонд увеличиваются, и они выше, чем в январе 2008 года. Мы идем с плюсом по сравнению с январем 2008 года», - сообщила министр.

(УНИАН)