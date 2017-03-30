Руководитель САП рассказал подробности вчерашних обысков в Нацбанке

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявляет, что проведение следственных действий в Национальном банке Украины связано, в том числе, и с деятельностью "Платинум Банка".

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом Холодницкий сообщил журналистам в Киеве.

«Вчера этот обыск детективами НАБУ с процессуальным руководством прокуроров САП был осуществлен. Изъяли ряд документов, которые сейчас анализируются, им будет дана правовая оценка и оценка по их доказательной ценности в рамках производства. Большинство документов работники НБУ предоставили сами во исполнение постановления о проведении обыска», - сказал он.

«Сейчас следствие продолжается. Когда будет дана оценка тем документам, будет проведен еще ряд следственных действий. Тогда можно будет говорить о завершении этого производства, но оно еще достаточно свежее, и там еще надо работать. Это связано со злоупотреблениями, в том числе, и по деятельности «Платинум Банка», - добавил Холодницкий.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило обыски в помещении Национального банка Украины в рамках уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ в 2015-2016 годах.

В НАБУ отметили, что «следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам злоупотребления должностными лицами НБУ своим служебным положением в интересах третьих лиц, которые по предварительному сговору со служебными лицами ряда коммерческих банков в нарушении закона "О банках и банковской деятельности" совершили действия, повлекшие тяжкие последствия для государственных интересов. Речь идет о периоде 2015-2016 годы».