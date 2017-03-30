НБУ будет по-новому оценивать запасы прямых иностранных инвестиций

Национальный банк Украины ввел новую методику оценки учета запасов прямых иностранных инвестиций - согласно их текущей рыночной стоимости, сообщается на сайте регулятора.

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"Это позволит приблизить стоимость запасов прямых иностранных инвестиций к реалиям рынка и уменьшить расхождения в данных Национального банка Украины и Государственной службы статистики Украины", - говорится в сообщении.

Регулятор напомнил, что в результате мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 годов рыночная стоимость активов предприятий, в том числе и банков, существенно снизилась. Отсутствие пересмотра их стоимости привела к тому, что, начиная с 2010 года, часть запасов прямых иностранных инвестиций отображалась по существенно завышенной стоимости.

"В результате проведенного перерасчета стоимости запасов прямых иностранных инвестиций, учтенных по цене последней сделки, с учетом их рыночной стоимости за период с 2010 года по 2016 год, установлено, что их стоимость по состоянию на конец 2016 года уменьшилась на 14,1 млрд долл. США и составила 48,9 млрд долл. США (против 63,0 млрд долл. США по предварительной оценке)", - говорится в сообщении.

Начиная с 2017 года, переоценка стоимости ключевых листинговых предприятий будет осуществляться НБУ и Госстатом ежеквартально. Кроме того, в планах НБУ передавать данные по прямым иностранным инвестициям банковского сектора в Госстат.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, иностранные инвесторы в 2016 году вложили в экономику Украины 4,406 млрд долл. США прямых инвестиций (акционерного капитала), что на 642 млн долл., или на 17,1%, больше показателя за 2015 год на уровне 3,764 млрд долл.