Порошенко: 600 миллионов евро от ЕС поступит Украине на следующей неделе

Президент Украины Петр Порошенко ожидает получения Украиной второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере 600 млн евро на следующей неделе.

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Об этом Порошенко заявил по результатам встречи с президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером в рамках саммита Европейской народной партии на Мальте, сообщает пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко в Twitter.

«С 3 по 7 апреля ожидаем макрофинансовую помощь со стороны ЕС в размере 600 млн евро - президент после встречи с Юнкером», - отметил Цеголко.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года Европейский Союз, который является одним из крупнейших кредиторов и доноров Украины, задекларировал готовность оказать финансовую помощь нашей стране общим объемом 11 млрд евро: 1,6 млрд - кредиты, 1,4 млрд - гранты, 5 млрд евро от Европейского банка реконструкции и развития и 3 млрд евро от Европейского инвестиционного банка. В рамках кредитной программы Украина получила всего 600 млн евро. В 2015 году ЕС предложил новый пакет кредитной помощи объемом 1,8 млрд евро. В рамках этой программы Украина уже получила 600 млн евро. Однако выделение следующих кредитных траншей было приостановлено до момента принятия Верховной Радой необходимых законопроектов, касающихся отмены запрета на экспорт леса-кругляка, а также поддержки переселенцев. В частности, в 2016 году кредитных траншей от ЕС Украине не получала.

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Условие ЕС о снятии запрета на экспорт леса для получения макрофинансовой помощи было озвучено во второй половине 2016 года. По мнению европейской стороны, стремление украинской власти запретить экспорт и таким образом установить контроль над вырубкой леса и продажей древесины, не увенчалось успехом. Представительство ЕС утверждало, что неконтролируемый вывоз древесины продолжается, но государство не получает от этого никаких прямых доходов. Более того, бесконтрольная вырубка также не прекращается, что имеет серьезные экологические последствия для Украины. В этой связи в ЕС предлагали отменить запрет на экспорт леса как не выполнивший свою прямую функцию, ввести эффективный контроль над продажей древесины, а также выработать стратегию воссоздания лесов. При этом в Представительстве ЕС обещали предоставить всю необходимую для этого помощь.

В начале февраля 2017 года глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС выделит Украине 600 млн евро и без принятия закона о снятии экспортного запрета - достаточно было просто зарегистрировать законопроект в парламенте.