Россия хочет купить ”Артек”?

Государственная дума РФ намерена рассмотреть вопрос об оказании помощи Международному детскому центру "Артек" (Автономная Республика Крым), который испытывает серьезные финансовые затруднения и находится на грани банкротства.

Как сообщает радио "Эхо Москвы", инициатива принадлежит вице-спикеру от фракции "Единая Россия" Светлане ЖУРОВОЙ.

В свою очередь, член фракции ЛДПР Елена АФАНАСЬЕВА предложила обратиться в правительство РФ с призывом выкупить детский лагерь у Украины – она уже готовит соответствующее протокольное поручение.

Как сообщал УНИАН, руководство «Артека» недавно заявило, что в государственном бюджете Украины на 2009 год не предусмотрено финансирование на содержание центра. Уже три месяца работникам известного на весь мир детского лагеря не платят заработную плату. Ходят слухи о будущих массовых увольнениях. Генеральный директор МДЦ “Артек” Борис НОВОЖИЛОВ на минувшей неделе пошел на крайние меры - объявил голодовку.

16 января гендиректор заявил о постоянных попытках захвата земель детского центра, рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд. долларов.

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня направил премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО письмо, в котором выражает глубокую обеспокоенность ситуацией, сложившейся в Международном детском центре «Артек».