Порошенко убежден, что МВФ выделит Украине $1 миллиард

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что на заседании Совета исполнительных директоров Международного валютного фонда будет принято решение о предоставлении Украине очередного транша в 1 млрд долларов.

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Об этом говорится в видеокомментарии на странице главы государства в Facebook.

«На понедельник назначено заседание правления МВФ, где также будет принято решение о выделении нам транша в 1 миллиард долларов», - сказал Порошенко.

Также президент напомнил, что во время встречи с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером стало известно, что на следующей неделе, с 3 по 7 апреля, на счета Украины должно поступить 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.

«Это значительно усилит золотовалютные резервы страны и бюджетную стабильность государства», - подчеркнул Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долл., рассмотрит вопрос продолжения сотрудничества с нашей страной 3 апреля.

По информации Министерства финансов Украины, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине было обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.