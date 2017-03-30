Нацбанк укрепил официальную гривню – доллар ниже 27

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2697.6058 (30 марта – 2704.0107)

100 EUR – 2896.4193 (30 марта – 2906.2707)

10 RUR – 4.7849 (30 марта – 4.7419)

В четверг, 30 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,97/27,01 грн/долл., сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9873/29,0303 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4804/0,4815 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,9761 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 554 сделок на сумму 345,46 млн долл.