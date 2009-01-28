Экономике ерозоны угрожает нестабильность

Стабильность еврозоны окажется под угрозой, если правительства не усилят координацию в экономической политике, сообщает Reuters со ссылкой на интервью главы Международного валютного фонда (МВФ) Доминика Стросс-Кана немецкой газете Die Zeit.

"Необходимо тщательнее координировать экономическую политику в еврозоне, иначе различия между государствами будут нарастать и стабильность еврозоны окажется под угрозой", - сказал Стросс-Кан.

Хотя у МВФ сейчас достаточно средств для помощи государствам, наиболее страдающим от кризиса, значительная часть этих средств будет потрачена в течение 6-8 месяцев, если фонд будет помогать всем обратившимся странам, поэтому МВФ нужны дополнительные средства, сказал Стросс-Кан. "Вот поэтому я попросил у государств-участников дополнительных средств, и Япония уже согласилась", - добавил он.

Стросс-Кан сказал, что экономике развитых индустриальных стран вряд ли грозит крах из-за финансового и экономического кризиса, однако, если не удастся взять кризис под контроль, такая вероятность существует.

Он похвалил реакцию центробанков на финансовый кризис, но отметил, что Европейскому Центробанку не помешало бы "немного ускориться".

Глава МВФ призвал правительства помочь в реструктуризации банков. "Экономического роста не будет, пока банки продолжают копить долги", - сказал он, добавив, что в некоторых случаях допустима временная национализация банков.

Стросс-Кан одобрил идею создания "плохого банка" для приобретения неликвидных активов.

Комментируя слова нового министра финансов США Тимоти Гейтнера о том, что Китай манипулирует своей валютой, Стросс-Кан сказал, что по его мнению юань недооценен. "Но сейчас это не первоочередная проблема", - добавил он, сказав, что более обеспокоен сокращением инвестиций в развивающиеся страны.