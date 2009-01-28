Отрицательное сальдо текущего счета Украины удвоилось

Отрицательное сальдо счета текущих операций платежного баланса Украины в 2008 году, по предварительным оценкам, увеличилось, по сравнению с 2007 годом (5,3 млрд. долл.), более чем в два раза - до 11,9 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый заместитель председателя национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.

По его словам, в первую очередь, рост отрицательного сальдо текущего счета произошел за счет увеличения дефицита внешнеторгового баланса до 16 млрд. долл.

«С учетом того, что по финансовому счету мы имеем плюс около 9 млрд. долл., и, таким образом, мы вышли на минус 3 млрд. долл. сводного платежного баланса, который был покрыт за счет уменьшения резервных активов центрального банка», - сказал А.ШАПОВАЛОВ.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2008 года председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что Национальный банк прогнозирует дефицит счета текущих операций платежного баланса Украины по итогам 2008 года на уровне 15 млрд. долл.