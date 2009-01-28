В 2009 году без работы может остаться 51 миллион человек

51 миллион человек в мире может в 2009 году потерять работу из-за экономического кризиса. Об этом заявила Международная организация труда (МОТ), сообщает Би-би-си.

Эксперты организации считают, что к концу 2009 года уровень безработицы на планете достигнет 7,1%. В 2008 году он составлял 6,0%, в 2007 - 5,7%.

Наиболее оптимистический прогноз МОТ предполагает рост числа безработных на 18 миллионов. В этом случае всемирный уровень безработицы составит 6,1%.

По мнению экспертов организации, наиболее сильно пострадают развивающиеся страны.

"Если рецессия углубится, как предсказывают многие экономисты, кризис на мировом рынке труда резко обострится", - заявила МОТ.

Наиболее реалистичным вариантом развития событий МОТ считает потерю 30 миллионов рабочих мест и, соответственно, рост безработицы до 6,5%.

"Мы находимся на грани общемирового кризиса занятости", - говорит генеральный директор МОТ Хуан СОМАВИА.

"Правительства многих стран понимают это и предпринимают меры, но для преодоления мирового кризиса нужны более решительные, скоординированные действия", - уверен он.

По словам Х.СОМАВИА, можно ожидать рост нищеты среди бедных слоев населения и падение уровня жизни среднего класса.

Глава МОТ призвал лидеров "Большой двадцатки", встречающихся в апреле в Лондоне, выработать ряд совместных мер по стимулированию инвестиций в производство и созданию новых рабочих мест.