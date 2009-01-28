Обязательная продажа выручки повлияла бы на рынок позитивно

В Национальном банке Украины считают, что введение обязательной продажи валютной выручки положительно повлияло бы на состояние валютного рынка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил первый заместитель председателя Национального банка Украины, исполняющий обязанности председателя НБУ Анатолий ШАПОВАЛОВ журналистам в среду.

«Это могло бы быть хорошим подспорьем… - сказал А. ШАПОВАЛОВ. - Я не говорю, что это основной фактор, который надо было бы сделать. Но все равно, в таких условиях - пусть на некоторое время, на три месяца, на полгода - можно было бы ввести и таким образом наполнить наш рынок».

По его словам, введение обязательной продажи валютной выручки было предложено Нацбанком и внесено в парламент через субъектов законодательной инициативы. Но эти законопроекты «даже не были рассмотрены в комитетах».

По информации Нацбанка, украинские предприятия имеют так называемые авуары за границей, а их объем колеблется от 3,6 до 4 млрд. долл. Несмотря на это, поступления валюты в страну сократились. Так, среднедневные поступления валюты в сентябре 2008 года составили 496,7 млн. долл., в октябре – 391,7 млн. долл., в ноябре – 360 млн. долл., в декабре – 356 млн. долл., за 20 рабочих дней января – 260 млн. долл.

«Поступления сократились, и где-то на треть сократилось предложение, потому что не все хотят продавать, надеются потом продать намного дороже», - сказал А.ШАПОВАЛОВ. При этом он отметил, что и спрос в январе сократился на треть, в то время как в сентябре, октябре, ноябре и декабре прошлого года он был на 5-7% больше, чем сами поступления.