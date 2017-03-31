Российский ВЭБ вскоре объявит о продаже украинского "Проминвестбанка" - СМИ назвали трех потенциальных покупателей

Российский «Внешэкономбанк», который является материнской структурой украинского «Проминвестбанка» в ближайшее время собирается объявить о сделке по продаже дочерней структуры.

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Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источник на банковском рынке.

По словам собеседника, переговоры о продаже украинской "дочки" ВЭБ вел с тремя потенциальными покупателями.

Первый вариант - бизнесмены Нурусулим Аркалаев и Сергей Тронь.

Аркалаев - донецкий бизнесмен, народный депутат Верховной Рады 5,6,7 созывов. В 2012 году был избран от Партии регионов (№ 52 в списке). Сейчас занимает должность президента Федерации дзюдо Украины. Сергей Тронь - бизнес-партнер Аркалаева, был его помощником в 6 и 7 созывах и занимал должность вице-президента Киевской городской Федерации бокса, пишет издание.

Второй вариант - экс-глава СБУ Валерий Хорошковский.

Третий вариант - венгерский банковский холдинг ОТП.

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На прошлой неделе российское издание "Коммерсант" сообщало, что на последнем этапе осталось 2 потенциальных покупателя (Хорошковский и группа Аркалаева-Троня), поскольку по словам председателя ВЭБ Сергея Горькова ОТП очень долго принимал решение.

Однако, по словам собеседника ЭП, ОТП так и не вышел из переговоров.

"Венграм навязывали это соглашение очень долго. Я точно знаю, что еще две недели назад ОТП этого не хотел. Но по последней информации ОТП шевелится и не исключено, что именно они и будут покупателями", - говорит собеседник ЭП.

«Проминвестбанк» является одним из крупнейших банков Украины. По состоянию на 1 января 2017 его активы составляли 34 млрд грн. Банк основан в 1992 году.

Его крупнейшим акционером на 30 июня 2016 оставался российский государственный "Внешэкономбанк" (РФ, 99,7%), который приобрел "Проминвестбанк" в конце 2008 года.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк" сроком на 1 год.

По информации российской стороны, 27 марта был заключен договор о продаже 100% акций дочернего украинского банка "Сбербанк" консорциуму инвесторов с участием латвийского "Норвик Банка", подконтрольного российскому бизнесмену Григорию Гусельникову и частной компании из Беларуси.