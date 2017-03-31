Гройсман ожидает 12 миллиардов от спецконфискации активов режима Януковича и Ко в первом полугодии

Средства от специальной конфискации активов режима Януковича в размере 12 млрд грн могут поступить в государственный бюджет в первом полугодии.

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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

«Я считаю, что в первом полугодии можно будет говорить о том, что эти средства уже поступят в государственный бюджет», - сказал премьер.

Как сообщал УНИАН, в июле 2014 года Служба финансового мониторинга Украины выявила на счетах компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу, средства в размере 1,5 миллиарда долларов.

В середине сентября 2016 года Кабмин внес на рассмотрение парламента обновленный проект закона о конфискации средств и рассчитывал на конструктивную и результативную дискуссию по законопроекту, а также дальнейшее его принятие. Более того, Гройсман отмечал, что блокирование Верховной Радой процесса возврата в Украину украденных предыдущей властью активов приведет к тому, что они будут потеряны навсегда.

Однако вопрос до сих пор остается нерешенным.

Для сохранения сбалансированности бюджета на 2017 год правительство заложило 12 миллиардов гривень из 40 миллиардов (1,5 млрд долл.) предполагаемой спецконфискации.