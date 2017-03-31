Нацбанк подсчитал дефицит внешней торговли Украины

Баланс внешней торговли товарами Украины в январе-феврале 2017 года сведен с дефицитом на уровне 1,211 млн долл., что на 11% меньше дефицита за январь-февраль 2016 года на уровне 1,361 млрд долл., сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Согласно приведенным данным, экспорт товаров в январе-феврале 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 34,6%, до 5,757 млрд долл., импорт – на 23,5%, до 6,968 млрд долл.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, а также части зоны проведения АТО.

Как сообщал УНИАН, внешнеторговый баланс Украины по итогам 2016 года, по данным Государственной службы статистики, сведен с профицитом на уровне 337,3 млн долл., что в 11 раз ниже профицита за 2015 год на уровне 3,828 млрд долл.

В то же время, по обнародованным данным Национального банка Украины, баланс внешней торговли товарами и услугами по итогам 2016 года сведен с дефицитом на уровне 5,581 млрд долл.