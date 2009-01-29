Посткризисный мир начнется в Давосе…

В разгар самого масштабного за последние десятилетия экономического кризиса более 40 глав государств и правительств и более 1400 ведущих представителей деловых кругов из 90 стран съезжаются на Всемирный экономический форум, который откроется 29 января в швейцарском Давосе. Цифры впечатляющие - как, впрочем, и официальный лозунг нынешнего саммита: "Формируя посткризисный мир", сообщает Немецкая волна.

Без глянца и гламура

Очередной форум в Давосе побил рекорд по числу участников. Зато его организаторам пришлось ломать голову в поисках ответа на вопрос: как именно следует проводить это мероприятие, известное не только своими обстоятельными дебатами, но и расточительными вечеринками и супер-шоу?

В итоге было решено: программа саммита будет скромной, сообразно сложной экономической обстановке в мире. Вместо традиционных икры и омаров участникам форума будут подавать ветчину и сыр. Бокалы гостей эксклюзивных вечеринок вместо изысканного "Дом Периньон" наполнят "просто" шампанским. А на рядовых программных мероприятиях шампанское и вовсе заменят белым вином. Словом, Давос отказывается от роскоши. Его козырь теперь - обсуждение злободневных проблем в серьезной обстановке.

Недоверие антиглобалистов

Но если главная задача встречи - определиться с формированием мира в посткризисный период - обсуждению не подлежит, то связанные с ней ожидания разнятся.

По мнению активиста организации антиглобалистов Attac Алексиса Пасадакиса, именно те, кто соберется на этой встрече, и несут ответственность за мировой экономический кризис. "Они попытаются найти решения, за которые придется платить простым людям, которые даже в период бума и без того страдали в условиях нынешней мировой экономики", - отметил он.

Надежды экспертов

Что касатся экспертов, то они относятся к давосскому форуму не столь скептично. Руководитель мюнхенского Института экономических исследований (Ifo) Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn) считает, что эта встреча способна инициировать многие важные идеи.

"Решения, позволяющие выйти из финансового кризиса - вот чего ждут от этого форума, - говорит Ханс-Вернер Зинн. - На него съедутся известные личности. У него более широкий диапазон, чем у саммитов "большой двадцатки" или "большой восьмерки". Да и формат довольно открытый - государственные деятели со всего мира". Услышать их мнения будет полезно, считает глава мюнхенского института.

На сей раз в Давосе намечено провести 57 дискуссионных раундов. Спектр тем широк: от изменения климата до новых моделей хозяйствования. Что произойдет с мировой экономикой в 2009 году? Каковы ценности рынка? От ответов на эти и другие вопросы зависит многое, но прежде всего - удастся ли найти выход из глобального кризиса.

Памятные даты

Давосский всемирный экономический форум, штаб-квартира которого находится в Женеве, был основан в 1971 году как некоммерческий фонд, цель которого - улучшить экономическое положение в мире и содействовать социальному прогрессу. Создатель и президент форума - швейцарский экономист, профессор Клаус Шваб (Klaus Schwab). Каждый год в январе Фонд проводит встречи в курортном городке Давосе, а кроме того - организует тематические форумы в разных странах.

В 1988 году в Давосе впервые пожали друг другу руку премьер-министры Турции и Греции Озал и Папандреу. В 1992 году здесь прошла встреча президента ЮАР де Клерка с Нельсоном Манделой. В 1994-м на форуме приветствовали друг друга Шимон Перес и Ясир Арафат. В Давосе вершилась и история Германии. Благодаря состоявшейся в 1990 году встрече канцлера ФРГ Гельмута Коля и главы правительства ГДР Ханса Модрова ускорился процесс воссоединения Германии.