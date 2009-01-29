МВФ ожидает рост мирового ВВП

Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что рост мирового ВВП в 2009 г составит 0,5%.

Как сообщает Прайм-ТАСС, такие данные содержатся в опубликованном сегодня новом уточненном прогнозе фонда на ближайшую перспективу. В сравнении с аналогичным прогнозом, сделанным в ноябре прошлого года, эта цифра сократилась на 1,7 процентных пункта.

В сторону уменьшения пересмотрен и общий прогноз на 2010 г. Теперь эксперты МВФ полагают, что в следующем году мировая экономика вырастет на 3%, тогда как несколькими месяцами ранее считали наиболее вероятным рост на 3,8%.

В нынешнем году в минусе окажутся все ведущие промышленные державы. Наибольшее снижение, по прогнозам МВФ, коснется Великобритании и Японии - на 2,8% и 2,6% соответственно. Два с половиной процента "потеряет" Германия, 2,1% - Италия. В зоне евро в целом падение составит 2%. В США ожидается снижение ВВП на 1,6% в нынешнем году и такой же рост в 2010 г.

Менее значительный, но все-таки рост ВВП в следующем году МВФ ожидает и в других государствах с развитыми экономиками. Исключение составят лишь Испания и Италия, у которых ВВП сократится еще на 0,1%. А в зоне евро увеличение прогнозируется на уровне 0,2%.

Лучше других себя в нынешних условиях будут чувствовать развивающиеся страны Азии и Ближнего Востока, хотя и их показатели были снижены в сравнении с ноябрем 2008 г. Так, в 2009 и 2010 годах рост ВВП Китая составит 6,7% и 8%, Индии - 5,1% и 6,5%, а ближневосточных государств - 3,9% и 4,7% соответственно.