ФРС США оставил учетную ставку без изменений

Комитет по открытым рынкам ФРС США принял решение оставить базовую учетную ставку без изменений: от 0% до 0,25%, сообщает РИА Новости.

Еще в сентябре 2007 года ставка была на уровне 5,25%. На заседании в декабре 2008 года ставка была понижена с одного процента до коридора от 0% до 0,25%.

"Информация, полученная после декабрьской встречи комитета, дает основания утверждать, что состояние экономики ухудшилось", - отмечается в заявлении комитета.

Спад наблюдается в производстве и строительстве, также ситуация осложняется безработицей, отмечается в заявлении. Кроме этого, и потребители и производители идут по пути сокращения расходов и тратят меньше.

Значительное сокращение потребления наблюдается во всем мире.

Однако, отмечает комитет, условия на некоторых финансовых рынках улучшились, от части в результате правительственных усилий по обеспечению ликвидности.

Впрочем, кредитные условия по-прежнему остаются крайне сложными, отмечает Комитет.

Улучшение ситуации ФРС прогнозирует к концу года.