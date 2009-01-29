Советы по выходу из мирового кризиса от Путина

Спустя девять лет после того, как на Давосском экономическом форуме, где собирается мировая экономическая и политическая элита, прозвучал вопрос "Who is mister Putin?", премьер-министр России Владимир Путин приехал в Швейцарию, чтобы рассказать о том, в чем власти РФ видят основные причины мирового кризиса и что надо сделать, чтобы крах мировой экономики сменился ростом, сообщает РИА Новости..

В Давосском форуме принимают участие 2,5 тыс политиков, представители мировой бизнес-элиты и общественные организации из 96 стран мира.

На форуме обратили внимание на слова российского премьера о том, что "все мы находимся в одной лодке". "С кризисом можно бороться, но только общими усилиями, повышением взаимного доверия и солидарности, - отметил В.Путин. И на этом пути России рассчитывает на взаимопонимание со всеми членами мирового сообщества".

Крах "виртуальных денег" и дутых отчетов

Путин впервые за время кризиса не стал открыто критиковать администрацию США, чья экономическая политика, как неоднократно отмечал и сам российский премьер, и другие европейские лидеры, привела к коллапсу мировой экономики, который начался в системе ипотечного кредитования США, затем продолжился в финансовой системе и достиг реальных секторов экономики.

Глава российского правительства отметил, что глобальный финансовый и экономический кризис ознаменовал собой провал сложившейся финансовой системы и стал следствием существенных дисбалансов, накопившихся за последние годы.

"Серьезный сбой дала сама система глобального экономического роста, в которой один центр практически без ограничений, бесконтрольно печатает деньги и потребляет блага, а другой производит недорогие товары и сберегает выпущенные другими государствами деньги", - отметил премьер.

Другим фактором, который повлиял на возникновение кризиса, стали, по словам Путина, "колоссальные дисбалансы, накопившиеся за последние годы" - "в первую очередь между масштабами финансовых операций и реальной стоимостью активов, между возросшим спросом на кредитные ресурсы и источниками их обеспечения".

Премьер-министр РФ призвал освободится от "виртуальных денег", дутых отчетов и сомнительных рейтингов.

Капиталист капиталисту - брат

Для спасения реального сектора мировой экономики, который формируют крупные компании, российский премьер предложил использовать простую и изящную схему - списать безнадежные долги и плохие активы.

На данный момент основной проблемой для компаний является поиск "длинных" и "дешевых" кредитов для рефинансирования корпоративных долгов, которые превышают триллионы долларов. Только российские компании в текущем году должны выплатить больше ста миллиардов долларов по кредитам.

"Бизнесу необходимо списание безнадежных долгов и плохих активов. К сожалению, это придется сделать", - сказал Путин.

Он пояснил, что такая мера позволит подвести черту под прошлым и выявить реальное положение дел.

Премьер считает, что механизм списания безнадежных долгов у компаний должен быть эффективным и соответствовать реалиям нынешней экономики.

"Да, это очень болезненный, неприятный процесс, и не все на это охотно идут, опасаясь за свою капитализацию, бонусы, просто за престиж, но уклониться от расчистки балансов - значит, законсервировать и затянуть кризис", - подчеркнул он.

Государство не вмешается

Роль государства в борьбе с кризисом Путин видит в отказе от протекционизма и чрезмерного вмешательства в экономику.

"Слепая вера во всемогущество государства и чрезмерное вмешательство в экономическую жизнь со стороны государства являются ошибками", - сказал премьер.

При этом последние меры российского правительства по защите отечественного автопрома, предприятий стальной и химической промышленности, которые вылились в повышение ввозных пошлин на подержанные иномарки в первом случае и отмене вывозных пошлин во втором, Путин назвал "естественной реакцией на провалы рыночного регулирования".

Премьер-министр отметил, что вместо расширения участия государства в экономике необходимо заниматься совершенствованием рыночных механизмов, и напомнил, что в СССР роль государства была доведена до абсолюта, что привело к неконкурентоспособности экономики.

"И мы за это дорого заплатили", - сказал Путин.

Старая песня о главном

Российский премьер не мог не затронуть и тему энергобезопасности, которая не сходила с первых полос европейских газет и была главной новостью на всех телеканалах в первые две недели января, когда Москва и Киев вели бескомпромиссные переговоры по условиям поставки российского газа на Украину. Из-за незаконного отбора Украиной российского транзитного газа "Газпром" был вынужден на 13 дней прекратить поставки газа в Европу.

Чтобы впредь избежать подобных коллизий, Путин предложил использовать обмен активами для формирования глобальной системы энергетической безопасности.

"Единственный путь обеспечения подлинной глобальной энергетической безопасности - формирование взаимозависимости, в том числе на основе обмена активами, без какой-либо дискриминации или двойных стандартов", - сказал председатель правительства.

Он также предостерег коллег от чрезмерного потребления энергоресурсов, цены на которые сейчас низки как никогда, поскольку мировая экономика при выходе из кризиса может столкнуться с нехваткой ресурсов.

"Каждый из нас понимает, что резкие и непредсказуемые колебания цен на энергоносители являются колоссальным дестабилизирующим фактором мировой экономики. Сегодняшнее обвальное падение цен может привести к росту нерационального потребления ресурсов", - сказал Путин.

Премьер-министр также призвал не устраивать гонку вооружений, которая благодаря загрузке оборонной промышленности в краткосрочной перспективе позволит сохранить рабочие места и поддерживать рост национальных экономик, и быть внимательными, поскольку для отвлечения внимания от социально-экономических проблем могут быть спровоцированы региональные конфликты.

Россия с инновационного пути не свернет

Путин еще раз донес до широкой аудитории тезис, что кризис - это хороший шанс для России стать сильнее и власти не откажутся от заявленных приоритетов, направленных на качественное обновление страны в течение ближайших десяти-двенадцати лет.

"Кризис лишь активнее заставляет нас продвигаться по заявленным приоритетам, не меняя, разумеется, самой стратегии, путь которой - качественное обновление страны в течение ближайших десяти-двенадцати лет", - сказал премьер.

Вместе с тем он признал, что кризис затронул Россию самым серьезным образом.

По словам Путина, кризис "обнажил имеющиеся у нас проблемы: это чрезмерная сырьевая ориентация экономики в целом, слабый финансовый рынок, еще острее становится проблема развития ряда базовых рыночных институтов, прежде всего конкурентной среды".

"Однако в отличие от многих стран мы действительно накопили значительные резервы и расширяем наши возможности уверенно пройти период глобальной нестабильности", - отметил премьер.