Гройсман сообщил, на сколько выросли местные бюджеты за три года

Местные бюджеты в 2014-2016 годах выросли на 100 миллиардов гривень благодаря финансовой децентрализации, заявил премьер-министр Владимир Гройсман на встрече с представителями региональных СМИ в Киеве.

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"Мы должны были создать финансовую, территориальную основу для децентрализации. Нужно было передать средства, дать возможность принимать решения. Результат - местные бюджеты на 100 миллиардов гривень выросли за 2014-2016 годы. Это колоссальный ресурс, которого никогда не было в местных бюджетах", - сказал премьер.

По словам Гройсмана, следующим шагом должно стать завершение создания на добровольной основе объединенных территориальных общин.

"Что бы я хотел дальше? Завершить создание полноценных и самодостаточных общин. ОТО (объединенные территориальные общины) имеют в 3-7 раз большие бюджеты", - отметил глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что местные бюджеты в Украине в 2017 году вырастут на 25%, однако органы власти в регионах страны могут самостоятельно обеспечить перевыполнение плана.

Доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе по децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 миллиардов гривень.

Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 миллиарда гривень.