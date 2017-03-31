Глава Нацбанка Гонтарева задекларировала 57 миллионов гривень доходов

13:46, 31 марта 2017
Финансы
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Глава Национального банка Украины в 2016 году получила совокупный доход в размере 57 млн грн.

Валерия Гонтарева / REUTERS

Сумма заработной платы главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой за 2016 год до налогообложения и уплаты военного сбора составила 1,9 млн грн. Данные декларации Гонтаревой опубликованы на сайте регулятора.

Согласно сообщению, из заработной платы главы НБУ был удержан подоходный налог в размере 359,610 тыс. грн и военный сбор в размере 29,864 тыс. грн.

В прошлом году Гонтарева также получила третий транш от продажи своей части акций компании ICU Holdings Limited (ICU), платеж в 2016 году составил 52,572 млн гривен.

На конец 2016 года сумма на депозитных счетах Гонтаревой в "Укрэксимбанке" составляла 2,655 млн долл. США.

В 2016 году члены семьи Валерии Гонтаревой получили в собственность земельный участок площадью 2500 кв. м, жилой дом площадью 316 кв. м, автомобиль марки Mercedes Benz 2008 года выпуска и офисное помещение площадью 68,7 кв. м.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 19 июня 2014 поддержала предложение президента Украины Петра Порошенко об увольнении Степана Кубива с должности главы Национального банка Украины и назначении на этот пост Валерии Гонтаревой. Гонтарева имеет 20-летний опыт работы на финансовом рынке Украины. Ранее она занимала пост председателя совета директоров группы ICU, и была также совладелицей группы.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта во время встречи с представителями комиссии по избранию членов Национального агентства по вопросам противодействия коррупции подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно особенностей представления должностными лицами деклараций об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в 2016 году”.

Данным законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, согласно которым в статье 1726 предусмотрено, что предоставление заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, влечет за собой наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Теги: #декларация#Гонтарева