Гривня на межбанке уступила доллару пару копеек

В пятницу, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,01/27,04 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,8277/28,8597 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4799/0,4808 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 13:00 установился на уровне 27,0256 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 228 сделок на сумму 95,12 миллиона долларов.