Глава Минэкономразвития Кубив задекларировал более миллиона гривень дохода за год

Министр экономического развития и торговли Степан Кубив задекларировал 1,1 млн грн дохода за 2016 год, из которых зарплата по основному месту работы составила 330 тыс. грн.

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Соответствующая информация содержится в электронной декларации министра за 2016 год.

Среди других видов дохода министра - сдача имущества в аренду, проценты по депозитам, государственная компенсация стоимости съёма отельного номера (на сумму 48 тыс. грн), а также государственная компенсация затрат, связанных с исполнением депутатских полномочий (21 тыс. грн).

Также Кубив задекларировал наличные средства - 231 тыс. долл., 27 тыс. евро и 490 тыс. грн.

На банковских счетах министра и его семьи находится чуть более 300 тыс. грн.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Кубив в 2015 году задекларировал 234 тыс. долл., 29 тыс. евро и 355 тыс. грн наличных средств.

При этом суммарный доход министра за 2015 год составил 600 тыс. грн, из которых зарплата по основному месту работы - 80 тыс. грн.