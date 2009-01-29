Конгресс США одобрил план стимулирования экономики

Палата представителей Конгресса США приняла в среду предложенный президентом Бараком Обамой план по стимулированию национальной экономики в размере 819 млрд. долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

Несмотря на возражения со стороны представителей Республиканской партии, демократическому большинству палаты удалось набрать необходимое количество голосов для принятия законопроекта.

План по поддержке экономики США включает расходы из федерального бюджета в размере 544 миллиардов долларов, а также снижение налогов для американцев и бизнеса на сумму в 275 млрд. долларов.

Президент США Барак Обама приветствовал принятие в среду палатой представителей американского Конгресса плана по стимулированию национальной экономики в размере 819 миллиардов долларов и выразил надежду, что сенат также одобрит законопроект

По словам Обамы, "этот план является значительным первоначальным взносом для преодоления наших наиболее безотлагательных вызовов".

В 2008 году США приняли 700-миллиардную государственную программу по освобождению от проблемных активов (TARP - Troubled Asset Relief Program). Половина этих средств уже израсходована, главным образом, на поддержку финансового сектора, серьезно пострадавшего в результате ипотечного кризиса.

Ранее Обама, вступивший в должность 20 января, попросил бывшего главу Белого дома Джорджа Буша направить в Конгресс запрос о выделении оставшихся 350 млрд. долл. из программы TARP.

Фактически экономика США находится в состоянии рецессии с декабря 2007 года, и многие эксперты полагают, что ситуация еще больше ухудшилась после краха инвестиционного банка Lehman Brothers в сентябре 2008 года, что привело к дефициту средств на рынке кредитования.