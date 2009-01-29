Во Франции проходит крупнейшая в истории общенациональная забастовка

Крупнейшая общенациональная забастовка проводится во Франции. Как отмечает ИТАР-ТАСС, она проходит по призыву всех основных профсоюзов страны, которые уже назвали сегодняшний день "днем гнева".

Главное требование участников забастовки - повышение заработной платы, обеспечение занятости и в целом улучшение положения трудящихся. "Недопустимо, чтобы трудящиеся стали первыми жертвами финансово- экономического кризиса", - считают профсоюзы. Они требуют дополнить меры властей по поддержке банков и предприятий действиями по сохранению занятости и поддержанию покупательной способности населения.

Наиболее сильно акция протеста скажется на функционировании транспорта. В Париже ожидается нарушение в работе ряда линий метро, крайне тяжелой будет ситуация на автобусных линиях, отменены 70% рейсов пригородных электропоездов. В целом по стране отменяются 40% высокоскоростных экспрессов, 60% региональных экспрессов; при этом забастовка не затронет международные направления.

В парижском аэропорту Руасси, самом крупном в стране, отменяется не менее 10% рейсов, в Орли – 30%. В 77 городах страны будет нарушена работа автобусных сетей.

К акции протеста активно подключаются средние и высшие учебные заведения, больницы и поликлиники. Она охватит ряд банковских структур, многие судебно-юридические учреждения, включая министерство юстиции. Забастовочные действия намерены предпринять работники электронных СМИ, почты, компаний связи.

Будут бастовать промышленные предприятия как государственного, так и частного сектора. Остановятся основные порты страны.

Как сообщило Объединение французских предпринимателей, акция протеста нанесет ущерб предприятиям только парижского района на сумму 50 млн. евро.