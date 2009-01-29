Во Франции проходит крупнейшая в истории общенациональная забастовка

09:27, 29 января 2009
Финансы
0

Ущерб только парижского района - 50 млн. евро

Крупнейшая общенациональная забастовка проводится во Франции. Как отмечает ИТАР-ТАСС, она проходит по призыву всех основных профсоюзов страны, которые уже назвали сегодняшний день "днем гнева".

Главное требование участников забастовки - повышение заработной платы, обеспечение занятости и в целом улучшение положения трудящихся. "Недопустимо, чтобы трудящиеся стали первыми жертвами финансово- экономического кризиса", - считают профсоюзы. Они требуют дополнить меры властей по поддержке банков и предприятий действиями по сохранению занятости и поддержанию покупательной способности населения.

Наиболее сильно акция протеста скажется на функционировании транспорта. В Париже ожидается нарушение в работе ряда линий метро, крайне тяжелой будет ситуация на автобусных линиях, отменены 70% рейсов пригородных электропоездов. В целом по стране отменяются 40% высокоскоростных экспрессов, 60% региональных экспрессов; при этом забастовка не затронет международные направления.

В парижском аэропорту Руасси, самом крупном в стране, отменяется не менее 10% рейсов, в Орли – 30%. В 77 городах страны будет нарушена работа автобусных сетей.

К акции протеста активно подключаются средние и высшие учебные заведения, больницы и поликлиники. Она охватит ряд банковских структур, многие судебно-юридические учреждения, включая министерство юстиции. Забастовочные действия намерены предпринять работники электронных СМИ, почты, компаний связи.

Будут бастовать промышленные предприятия как государственного, так и частного сектора. Остановятся основные порты страны.

Как сообщило Объединение французских предпринимателей, акция протеста нанесет ущерб предприятиям только парижского района на сумму 50 млн. евро.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter