Харьковский облсовет выделил 10 миллионов на ликвидацию последствий пожара на арсенале в Балаклее

Харьковский областной совет выделил 10 млн грн из резервного фонда областного бюджета для ликвидации последствий пожара и детонации боеприпасов на военном арсенале в Балаклее. Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение сегодня, 31 марта, во время внеочередной сессии проголосовали все 95 присутствующих депутатов.

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Кроме того, депутаты признали Балаклейскую райгосадминистрацию распорядителем 100 млн грн, которые были выделены 29 марта во время заседания Кабмина для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Балаклее.

Как сообщал УНИАН, ночью 23 марта в Балаклее в результате пожара взорвался военный арсенал. Из-за опасности были эвакуированы около 20 тысяч человек. В результате разрывов снарядов погибла женщина, еще несколько человек получили ранения.