ФРС США готова выкупать госдолг

ФРС США готова покупать долгосрочные государственные долговые обязательства, если это поможет улучшить ситуацию на кредитном рынке, сообщил американский Центробанк в среду, также выразив некоторые опасения по поводу повышения рисков дефляции, передает Рейтер.

Кроме того, в заявлении, выпущенном по итогам двухдневного заседания, ФРС сообщила, что сохранила целевой диапазон ключевой ставки в пределах 0,00-0,25 процента годовых и повторила, что ставка, видимо, останется непривычно низкой в течение некоторого времени.

"Комитет.... готов покупать долгосрочные казначейские ценные бумаги, если дальнейшие события покажут, что подобные сделки будут особенно эффективны для улучшения обстановки на частных кредитных рынках", - сообщил Центробанк. В декабре ФРС говорила, что только изучает такую возможность.

Комитет поддержал это решение восемью голосами против одного. Президент ФРБ Ричмонда Джеффри Лэкер не согласился с ним, сказав, что, по его мнению, ФРС должна немедленно приступить к реализации программы приобретения гособлигаций.

Стоимость гособлигаций США резко снизилась, подтверждая, что инвесторы ждут более явного сигнала о том, ФРС станет покупать бумаги. Фондовые рынки выросли, доллар подорожал.

Так как уровень ставки overnight близок к нулю, ФРС занялась тем, что ее глава Бен Бернанке назвал "кредитным смягчением", подходом, который направлен на специфические активы и рынки.

"В сущности, они открывают свои кошельки и готовы начать покупать больше активов и расширить эту деятельность при необходимости", - сказал Курт Карл из Swiss Re.

Центробанк пытается сделать так, чтобы рецессия, которая длится уже год, не привела к продолжительному периоду падения цен, который может подорвать экономическую активность.

"Комитет по-прежнему считает, что постепенное восстановление экономической активности начнется в течение этого года, но риски сокращения этого прогноза значительны", - говорится в заявлении.