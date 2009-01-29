Банки ”Надра” и ”Финансы и Кредит” не возвращают депозиты страховщикам

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) просит Национальный банк Украины (НБУ) рассмотреть факты невозвращения ОАО КБ "Надра" и ОАО "Банк "Финансы и Кредит" денежных средств страховых компаний по депозитным договорам, сроки действия которых истекли, и сообщить комиссии о принятых мерах. Об этом сообщается на сайте Госфинуслуг.

"Наблюдаются случаи, когда банки отказываются выполнять свои обязательства по депозитным договорам при наступлении срока завершения таких договоров. По информации, которая поступает в Госфинуслуг от страховых компаний, ОАО КБ "Надра" и ОАО "Банк "Финансы и Кредит" не вернули денежные средства страховщикам после завершения срока действия депозитных договоров", - говорится в обращении.

Госфинуслуг отмечает, что постановлениями НБУ № 319 от 13 октября .2008 года "О дополнительных мерах по деятельности банков" и №413 от 4 декабря 2008 года "Об отдельных вопросах деятельности банков" банкам было предписано выполнять свои обязательства по всем типам договоров по привлечению средств в любой валюте лишь в случае наступления срока завершения обязательств, независимо от категории контрагентов. Тем самым, для небанковских финансовых учреждений доступ к своим активам, размещенным на депозитных счетах в банках, оказался невозможным вплоть до истечения срока договоров депозита. Одномоментное изменение условий доступа к активам резко уменьшило ликвидность резервов небанковских финансовых учреждений, предназначенных для расчетов с клиентами.

В настоящее время, в связи с невозможностью получить средства страховых резервов, которые размещены на депозитных счетах, страховщики не могут осуществлять страховые выплаты, что отражается на клиентах компаний и приводит к потере ими страховой защиты.

Такая ситуация подрывает доверие к страховому рынку Украины в целом, угрожает финансовой платежеспособности каждой страховой компании и способна привести к массовому банкротству страховщиков, отмечается в обращении.

В Госфинуслуг напомнили, что в соответствии со статьей 31 Закона "О страховании" страховая компания формирует страховые резервы для обеспечения будущих выплат страховых сумм и страховых возмещений. Средства страховых резервов должны размещаться с учетом безопасности, прибыльности, ликвидности. Высоколиквидным активом до настоящего времени для страховых компаний были средства, размещенные на банковских депозитах. Как отмечает Госфинуслуг, по состоянию на 30 сентября 2008 года около 4,6 млрд грн страховых резервов размещено на банковских депозитах, из них – 575 млн грн страховых резервов по страхованию жизни, которые составляют почти 50% стоимости общего объема страховых резервов.