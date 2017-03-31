Глава Минагропрода задекларировал 200 тысяч гривень доходов

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовой задекларировал в 2016 году 193,4 тысячи гривень совокупного дохода, из которых заработная плата по основному месту работы составила 159,6 тысячи гривень.

Соответствующая информация содержится в электронной декларации министра за 2016 год.

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Согласно документу, зарплата Кутового в должности главы Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений, которую он занимал до середины апреля, в 2016 году составила 33,6 тысячи гривень.

Среди других видов дохода министра числится также получение 219 грн процентов по депозитам.

Кутовой задекларировал наличные средства – 570 тысяч гривень, 443,3 тысячи долларов и 60 тысяч евро.

В то же время на банковских счетах министра находится 6,3 тысячи гривень, 9,9 тысячи долларов и 1,1 тысячи евро.

В прошлом году он также приобрел ценные бумаги на 15,8 миллиона гривень и инвестиционные сертификаты на 2,52 миллиона гривень.

В собственности главы Минагропрода нет никакой недвижимости, земельных участков или транспортных средств. В собственности его матери Светланы Кутовой есть квартира в Киеве площадью 56 квадратных метров, а дочери Соломии Кутовой - 103 квадратных метров. Отец министра Виктор Кутовой арендует квартиру в столице площадью 223 квадратных метров. Кроме того, сын министра задекларировал в Киеве квартиру площадью 54 квадратных метров, собственницей которой выступает третье лицо – Юлия Кушнирук.

Также Кутовой задекларировал две пары наручных часов марок Rolex Daytona Stainless Steel, купленных в 2011 году, и Panerai Luminor GMT Stainless Steel – в 2007 году. При этом стоимость часов не указывается.

Как сообщал УНИАН, за 2015 год Кутовой задекларировал 80,7 тысячи гривень совокупного дохода. В частности, заработная плата министра составила 76,9 тысячи гривень, еще 3,8 тысячи гривень Кутовой получил в качестве дивидендов и процентов.

В 2014 году весь доход Кутового составила зарплата - 169,9 тысячи гривень. Члены семьи Кутового в 2014 году получили 37,1 тысячи гривень дохода, который также состоял только из зарплаты.

Кутовой был назначен министром аграрной политики и продовольствия 14 апреля 2016 года. До вхождения в Кабинет министров он с 2014 года возглавлял парламентский комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Кутовой прошел в Верховную Раду от партии "Удар" в 2012 году. В 2014 году стал заместителем руководителя фракции "Блок Петра Порошенко".

В 2004-2009 годах Кутовой был финансовым директором инвестиционной компании "XXI век", в 2010-2011 годах возглавлял крупного дистрибьютора семян, удобрений и сельхозтехники "Райз", в 2011 году стал управляющим директором представительства компании "А1 Глобал Холдингс Лимитед" (ликвидирована в 2015 году).