Гривня уходит на выходные с курсом 27,09 за доллар

В пятницу, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,09 гривни/доллар, сообщил УНИАН дилер коммерческого банка.

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По информации собеседника агентства, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9873/29,0303 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4804/0,4815 гривни/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0217 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 436 сделок на сумму 209,32 миллиона долларов.