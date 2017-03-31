Доходы главы Минрегиона в 2016 году выросли в полтора раза – декларация

Министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) Геннадия Зубко задекларировал 1,355 миллиона гривень дохода за 2016 год, что в 1,5 раза больше, чем он задекларировал в 2015 году (911 тысяч гривень).

Соответствующая информация содержится в электронной декларации министра за 2016 год.

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В частности, заработная плата Зубко за прошлый год составила 365,044 тысячи гривень, гонорары или другие выплаты от Житомирского завода ограждающих конструкций (ЖЗОК) – 984,3 тысячи гривень, кредитные обязательства в "Укрсоцбанке" – 6068 гривень. При этом доходы жены Зубко за прошлый год составили 1 миллиона 634 тысяч гривень.

Также глава Минрегиона задекларировал одолженные третьим лица 290,7 тысячи долларов.

На банковских счетах министра и его семьи хранится чуть более 558,5 тысячи гривень, а также у жены есть 1,9 миллиона гривень оборотных предпринимательских средств и 48,98 тысячи гривень наличными.

В собственности Зубко находится земельный участок в Житомирской области площадью 2 тысячи квадратных метров и гараж площадью 24 квадратных метра, а в пользовании – жилой дом площадью 221 квадратный метр и четверть квартиры в Житомире общей площадью 87,28 квадратного метра.

В собственности жены министра находится земельный участок в Гуйве Житомирской области площадью 20 тысяч квадратных метров, земельный участок в Житомире площадью 903 квадратных метра и четверть квартиры в Житомире общей площадью 87,28 квадратного метра, а также она арендует дачный дом в Киеве площадью 120 квадратных метров.

Также Зубко задекларировал автомобиль ВАЗ-2109 1989 года выпуска и легковой прицеп "Пчелка" 1990 года выпуска.

Кроме того, глава Минрегиона пользуется автомобилями Mercedes Benz GL350 2013 года выпуска и BMW X6 2010 года выпуска по договору с ЖЗОК.

Жена Зубко владеет автомобилем Toyota RAV-4 2006 год выпуска и является собственником акций ЖЗОК номинальной стоимостью 481,756 тысячи гривень, а также владеет 90% акций кафе "Баттерфляй К" (стоимость 3,555 миллиона гривень) и 50% акций компании "Аркада" (52,5 тысячи гривень).

Также Зубко задекларировал часы Ulysse Nardin и Omega, картину (акварель) Юрия Химича, офорт Павла Макова и произведение искусства, обозначенное как "техно", Романа Минина.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Зубко за 2015 год задекларировал суммарный доход в размере 911 тысячи гривень, из которых зарплата по основному месту работы составила 73,021 тысячи гривень.

Справка УНИАН. Зубко с декабря 2014 года занимал должность вице-премьер-министра – министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во втором правительстве Арсения Яценюка, а с 14 апреля 2016 года вошел в состав нового правительства Владимира Гройсмана. С 2002 по 2010 год работал заместителем председателя правления Житомирского завода ограждающих конструкций, а в 2010 году был председателем правления предприятия.