Fitch: выход из стресса украинских банков будет болезненным

«Ситуация потребует от банков более кропотливой работы с проблемной задолженностью, а также дополнительных инвестиций в капитал. Таким образом, перед собственниками банков возникает проблема проведения срочной докапитализации, что будет своеобразным тестом их готовности и способности оказать такую поддержку банкам"...

О реалиях украинской банковской системы, проблемных перспективах финсектора рассказала в интервью УНИАН аналитик международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ольга ИГНАТЬЕВА.

Как Fitch Ratings оценивает сегодняшнее финсостояние украинской банковской системы в условиях острой нехватки ресурсов и угрозы дальнейшего оттока депозитов с учетом отмены моратория на их досрочное снятие, а также ухудшения качества активов в результате девальвации гривни?

По мнению Fitch Ratings, украинский банковский сектор находится в стрессовом состоянии, и это как результат влияния глобального экономического кризиса, так и внутренних экономических и политических процессов в Украине.

Проблемы ликвидности, которые проявились во втором квартале 2008 года, усилились в октябре 2008 года вслед за вынужденной приостановкой деятельности шестого (по размерам активов) банка страны – Проминвестбанка – и последовавшим вслед за этим событием существенным оттоком депозитов из банковской системы. Несмотря на то, что в октябре 2008 года Национальный банк Украины ввел запрет на досрочное изъятие депозитов из банков, население продолжало изымать депозиты при наступлении срока их возврата в течение ноября-декабря 2008 года, хотя и в значительно меньших объемах, по сравнению с октябрем, либо пыталось полностью или частично конвертировать их в иностранную валюту. Обесценивание гривни составило почти 60% за 4-й квартал 2008 года под воздействием усилившейся нестабильности на внешних финансовых рынках и ухудшающихся перспектив развития мировой экономики, которые, в свою очередь, усилили уязвимость внешних финансов Украины. Все это явилось факторами дестабилизации финансового сектора Украины и давления, прежде всего, на основные параметры банковского бизнеса - ликвидность, качество активов и уровни капитализации.

Как бы Вы оценили уровень ликвидности украинских банков, если при этом учесть снижение объемов рефинансирования НБУ и необходимость проводить выплаты по внешним займам?

Ликвидность в банковском секторе ограничена, что подтверждается сравнительно высоким уровнем процентных ставок на межбанковском рынке, а также небольшим объемом ликвидных активов на балансе многих банков, и остается нестабильной величиной, прежде всего, вследствие продолжающегося, хотя и замедлившегося, оттока депозитов из банковской системы, сдерживаемого в настоящий момент действующим запретом НБУ на их досрочное изъятие. При этом поддержка ликвидности банков со стороны НБУ значительно снизилась в январе 2009 года как мера по предотвращению дальнейшего усиления давления на обменный курс гривни в результате спекулятивных валютно-обменных операций банков. Дополнительным фактором риска ликвидности являются предстоящие выплаты по внешним займам некоторыми банками в 2009 году, этот процесс потребует аккумуляции значительных ресурсов банками, что может быть сложно в настоящих условиях.

Насколько велик риск тотальных неплатежей по валютным кредитам в связи с девальвацией гривни? Какие меры в данных условиях необходимо принимать банкам?

Быстрый рост кредитования, часто при отсутствии действенных систем контроля за рисками, наблюдался в течение нескольких предыдущих лет, включая 1-е полугодие 2008 года. Процесс «созревания» кредитных портфелей будет проходить в резко ухудшающейся экономической среде и при замедлении темпов кредитования, и, таким образом, можно ожидать значительного и быстрого ухудшения качества активов в ближайшее время. Кроме того, резкая девальвация гривни негативно отразилась на способности украинских заемщиков проводить выплаты по валютным кредитам (на 30 сентября 2008 года около 50% кредитов банковского сектора было выдано в иностранной валюте) и, прежде всего, это относится к заемщикам, которые получили кредиты в иностранной валюте при отсутствии источников валютной выручки. В данном контексте можно ожидать резкого роста неплатежей по валютным кредитам со стороны физических лиц и, скорее всего, банки будут выборочно применять реструктуризацию кредитов как более эффективную меру снижения потенциальных потерь по ссудам вместо обращения взыскания на заложенное имущество. Заемщики - юридические лица из секторов, наиболее сильно подвергшихся влиянию глобального экономического кризиса, ценовой коррекции и снижению темпов экономического роста (металлургия, строительство и недвижимость, розничная торговля), также испытывают проблемы при погашении банковских кредитов, что потребует от банков пересмотра условий кредитования и последующей возможной реструктуризации указанной ссудной задолженности.

Как Вы оцениваете уровень капитализации украинских банков? Готовы ли собственники украинских банков выделять дополнительные ресурсы для обеспечения стабильности финучреждения?

Капитализация банков, которая была в среднем на умеренном уровне в течение 2008 года, подвергается значительному давлению в результате существенного ухудшения качества активов (что, следовательно, означает необходимость значительного увеличения резервов на покрытие возможных убытков по ссудам), а также эффекта от резкой девальвации гривни (что означает значительный рост активов в результате валютной переоценки). Таким образом, перед собственниками банков возникает проблема проведения срочной докапитализации, что будет своеобразным тестом их готовности и способности оказать такую поддержку банкам.

Какие задачи стоят перед украинскими банками в ближайшей перспективе?

По мнению рейтингового агентства, украинским банкам в ближайшее время, прежде всего, предстоит решить вопросы относительно защиты указанных позиций по ликвидности, качеству активов и капитализации, в то время как стратегии роста уже были во многих случаях пересмотрены и, по крайней мере, в первом полугодии 2009 года рост активов (исключая эффект от валютной переоценки) будет существенно замедлен.

Алексей Савченко (УНИАН)