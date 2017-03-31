Нацбанк ослабил официальную гривню до 27,02 за доллар
Официальный курс НБУ на 3 апреля: 100 USD – 2702,1745 гривни; 100 EUR – 2888,8948 гривни; 10 RUR – 4,8287 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 3 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2702,1745 (31 марта – 2697,6058)
100 EUR – 2888,8948 (31 марта – 2896,4193)
10 RUR – 4,8287 (31 марта – 4,7849)
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Как сообщал УНИАН, 31 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 27,05/27,09 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 28,9873/29,0303 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4804/0,4815 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 27,0217 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 436 сделок на сумму 209,32 миллиона долларов.