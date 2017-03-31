Президент призвал обеспечить прозрачность автоматического возмещения НДС

Президент Украины Петр Порошенко призвал обеспечить прозрачность системы автоматического возмещения НДС.

Об этом глава государства сказал на заседании Национального совета реформ, сообщает его пресс-служба.

Он напомнил, что с 1 апреля начинает работать автоматический реестр возмещения НДС.

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По словам президента, принятые в прошлом году изменения в законодательство должны запустить систему прозрачного и эффективного возмещения НДС.

"Мы не просто должны открыть эти реестры, но и сделать так, чтобы очередность возмещения субъектам хозяйствования налога на добавленную стоимость была абсолютно прозрачной. Раньше подал на возмещение – раньше получил", - подчеркнул Порошенко.

Вместе с тем он добавил, что "любое вмешательство в реестр, в электронную программу является уголовным преступлением".

Глава государства отметил, что необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы с 1 апреля запустить прозрачный режим возмещения НДС в тестовом режиме на три месяца, а потом и в полном объеме.

"Защита интересов государственного бюджета, бизнеса, налогоплательщика должна быть обеспечена в полном объеме", - подчеркнул президент.

Как сообщал УНИАН, в январе текущего года Кабинет министров Украины утвердил новый порядок ведения реестра возмещения налога на добавленную стоимость (НДС), значительно сокращающий возможности для злоупотреблений в этой сфере. Механизм возмещения будет сведен к нескольким шагам – подача заявки на возмещение, публикация этой заявки в реестре, проведение проверок и согласований, а также собственно возмещение налога в автоматическом режиме. Срок проведения проверок и согласований составит не более 30 дней, а заявки должны подаваться не позднее 20 числа каждого месяца.