МВФ: Нацбанк выполняет все условия сотрудничества

Международный валютный фонд подтвердил, что Национальный банк Украины выполняет все обязательства по первому этапу сотрудничества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в среду журналистам первый заместитель председателя Национального банка Украины Анатолий ШАПОВАЛОВ.

«МВФ подтвердил, что все обязательства, которые мы брали по первому этапу, они выполнены, – сказал А.ШАПОВАЛОВ. – У нас два критерия – это монетарная база, и второе – чистые международные резервы по курсу, который был на дату составления программы. Мы выполнили как один, так и второй показатель».

Напомним, Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Сейчас в Украине работает миссия МВФ, которая изучает выполнение Украиной пунктов соглашения, от чего зависит предоставление следующего транша.