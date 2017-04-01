Трамп подписал два указа, направленных на борьбу с торговым дефицитом
Более половины торгового дефицита США приходится на долю Китая.
Президент США Дональд Трамп подписал два указа, касающиеся торгового дефицита США, заявив, что эти меры подготовят почву для возрождения американского промышленного производства, передает Русская служба Би-Би-Си.
Указы подписаны в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина, однако в администрации уже заявили, что документы не имеют отношения к дипломатическим планам США и Китая.
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Одним указом президент инициирует всеобъемлющее изучение торгового дефицита США и тех соглашений и законов, которые, по словам Трампа, наносят вред американским рабочим. Сотрудникам торгового представительства США и министерства торговли предстоит тщательно изучить торговые отношения с различными странами, чтобы установить причину торгового дефицита в каждом случае.
Другим указом Трамп вводит санкции за приемы в международной торговле, которые в администрации считают нечестными.
Более половины торгового дефицита США приходится на долю Китая.
Накануне подписания указов и незадолго до начала государственного (высшего по статусу согласно дипломатическому протоколу) визита главы КНР Трамп опубликовал два твита, в которых обозначит тему торговли как наиболее сложную в отношениях двух стран.
"Переговоры на следующей неделе с Китаем будут очень трудными, потому что мы больше не можем терпеть торговый дефицит", - говорится в одном из них.