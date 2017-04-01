Трамп подписал два указа, направленных на борьбу с торговым дефицитом

Президент США Дональд Трамп подписал два указа, касающиеся торгового дефицита США, заявив, что эти меры подготовят почву для возрождения американского промышленного производства, передает Русская служба Би-Би-Си.

Указы подписаны в преддверии государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина, однако в администрации уже заявили, что документы не имеют отношения к дипломатическим планам США и Китая.

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Одним указом президент инициирует всеобъемлющее изучение торгового дефицита США и тех соглашений и законов, которые, по словам Трампа, наносят вред американским рабочим. Сотрудникам торгового представительства США и министерства торговли предстоит тщательно изучить торговые отношения с различными странами, чтобы установить причину торгового дефицита в каждом случае.

Другим указом Трамп вводит санкции за приемы в международной торговле, которые в администрации считают нечестными.

Более половины торгового дефицита США приходится на долю Китая.

Накануне подписания указов и незадолго до начала государственного (высшего по статусу согласно дипломатическому протоколу) визита главы КНР Трамп опубликовал два твита, в которых обозначит тему торговли как наиболее сложную в отношениях двух стран.

"Переговоры на следующей неделе с Китаем будут очень трудными, потому что мы больше не можем терпеть торговый дефицит", - говорится в одном из них.