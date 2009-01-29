Развивающиеся страны теснят лидеров мировой экономики

В условиях глобализации мировой экономики усиливается конкуренция для крупных западных концернов со стороны наиболее быстро развивающихся стран, таких как Китай, Индия, Бразилия и Россия, сообщает Немецкая волна.

Новые промышленные гиганты стран с развивающейся экономикой представляют все больше конкуренции для ведущих западных концернов. К такому выводу пришла консультационная компания Boston Consulting Group (BCG), представившая свое исследование на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду, 28 января.

По мнению экспертов BCG, международным концернам из Европы, США или Японии не следует рассчитывать на то, что экономический кризис сильно ослабит новых конкурентов. Соавтор исследования Дэвид Майкл считает, что даже если некоторые из них сойдут со сцены, множество претендентов второго эшелона ожидают того, чтобы занять их место.

Страны БРИК по-прежнему на высоте

Больше всего новых ведущих предприятий авторы исследования насчитали в Китае (36), затем следуют Индия (20), Бразилия (14), Мексика (7) и Россия (6), сообщает агентство ots со ссылкой на BCG. Впервые в списке ста лидеров экономики The 2009 BCG 100 New Global Challengers оказались предприятия из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. При этом отмечается, что экономика стран Персидского бассейна очень быстро изменяется, развивая, кроме нефтяной промышленности, бизнес в области недвижимости, логистики и туризма.

Особенно усилились претенденты на роль лидеров в так называемых странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).